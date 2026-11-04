В NASA предупредили о падении космической обсерватории Swift

NASA: обломки обсерватории NASA Swift могут упасть на Землю В NASA предупредили о падении космической обсерватории Swift

Москва4 ноя Вести.Обсерватория, которую использовали для изучения космических гамма-всплесков и сверхновых звезд может упасть на Землю, следует из прогноза американских Космических сил США (NASA).

Ожидается, что обсерватория имени Нила Гехрельса "Свифт" НАСА войдет в атмосферу Земли в среду, 4 ноября, почти через 22 года после запуска следует из официального заявления организации на их сайте

В NASA предположили, что большая часть конструкции сгорит при прохождении через атмосферу или упадет в океан, однако некоторые фрагменты наиболее прочных конструкций, а также части зеркал могут уцелеть и упасть на территории Африки, Австралии, Индии, Юго-Восточной Азии, а также Центральной и Южной Америки.

Однако, как уточнили в американском космическом ведомстве, вероятность причинения вреда кому-либо на Земле крайне мала - примерно 1 к 2100.

Еще в июне в NASA заявляли о подготовке запуска сервисного спутника LINK для спасения орбитальной обсерватории Swift.