Астронавт NASA Скотт: разумная жизнь есть где-то во Вселенной

Астронавт NASA допустил, что во Вселенной есть другая разумная жизнь Астронавт NASA Скотт: разумная жизнь есть где-то во Вселенной

Москва3 ноя Вести.Помимо земной человеческой, во Вселенной существует другая разумная жизнь, заявил астронавт NASA Уинстон Скотт, дважды побывавший в космосе в 1990-х годах, в интервью изданию The Daily Star.

Скотту нравится образ пришельца из фильма Стивена Спилберга "Инопланетянин".

Я верю, что где-то еще во Вселенной существует разумная жизнь. Однако вопрос, посещают ли они нас здесь, на Земле, остается открытым приводит The Daily Star слова Скотта

Астронавт поделился своим мнением о новой космической гонке, которая может привести к конфликту в космосе.

Мы надеемся, что боевых действий в космосе не случится, но я бы не стал исключать такую ​​возможность уточнил Скотт

Психолог Дженнис Вилхауэр подчеркнула, что США подготовили план действий на случай встречи с неопознанным летающим объектом (НЛО). По ее словам, план подразумевает, что Вашингтон возьмет на себя роль международного координатора действий при контакте с НЛО.