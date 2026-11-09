Москва9 ноя Вести.Ученые из международной группы под руководством чилийского астронома Виктории Катан выявили 52 скрытые ранее галактики, содержащие колоссальные объемы холодного газа, свидетельствует исследование чилийского научного центра изучения галактик, с которым ознакомилось РИА Новости.

Большинство прежних поисков было сосредоточено на галактиках, ярко светящихся в оптическом или инфракрасном диапазоне, поскольку в них активно рождаются новые звезды. Из-за этого системы с менее интенсивным звездообразованием оставались невидимыми.

В исследовании говорится, что вместо поиска светового излучения чилийские исследователи сосредоточились на обнаружении холодного газа, служащего материалом для формирования звезд. Используя мощности телескопа ALMA в пустыне Атакама, специалисты фиксировали сигналы атомарного углерода и его монооксида, которые служат маркерами подобных газовых скоплений, а также изучили спектральные показатели, которые традиционно оставались без внимания.

Благодаря новому подходу ученым удалось обнаружить скрытые для других приборов объекты, включая галактики на этапе угасания их активности.

Исследование показало, что запасы газа в обнаруженных системах достигают триллиона масс Солнца, что говорит об их колоссальном потенциале для рождения звезд. При этом в некоторых из этих галактик процесс звездообразования практически остановлен. Астрономы связывают это с термическим эффектом: уже появившиеся звезды нагревают окружающий газ, мешая ему сжиматься и формировать новые светила.

Ранее сообщалось, что на Солнце произошли 3 сильные вспышки.