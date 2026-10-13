SCMP: астрономы из КНР и США нашли "фабрику золота" в Млечном Пути

Ученые из Китая и США обнаружили "фабрику золота" в Млечном Пути SCMP: астрономы из КНР и США нашли "фабрику золота" в Млечном Пути

Москва13 окт Вести.Команда китайских и американских астрономов нашла в Млечном Пути таинственное высокоэнергетическое свечение, которое может оказаться первыми известными остатками космической "фабрики золота", появившейся в результате столкновения двух нейтронных звезд и породившей золото, платину и уран в невероятных количествах. Об этом пишет газета South China Morning Post (SCMP).

Согласно новому исследованию китайских и американских ученых, таинственное свечение высокоэнергетического света в нашей галактике Млечный Путь может быть остатком чрезвычайно редкой космической "фабрики золота" говорится в сообщении

Исследование проводилось учеными Института физики высоких энергий Академии наук Китая и американского Университета Нотр-Дам​​​.

Как установили ученые, при столкновении нейтронных звезд произошел выброс атомов и потока нейтронов. Атомы поглотили эти нейтроны, что привело к образованию тяжелейших элементов Вселенной, включая золото, платину и уран. Тем временем остатки обеих звезд схлопнулись в черную дыру.

Согласно данным исследования, столкновение произошло менее тысячи лет назад, так как оставшееся после него светящееся облако все еще маленькое и яркое.

Астрономы долгое время не могли объяснить природу объекта, который ранее был зафиксирован гамма-телескопами международной обсерватории (HESS) в Намибии. Светящееся облако находится далеко за пределами диска Млечного Пути, там, где обычно рождаются и умирают звезды. Версии ученых о том, что это пульсар (вращающаяся мертвая звезда-маяк) или оболочки обычной сверхновой, не подтвердились.

Сам объект находится далеко за пределами обитаемого диска галактики, что соответствует теории, что две нейтронные звезды родились в центре Млечного Пути, и взрывом их вытолкнуло на окраину, где они, пролетев миллионы лет, столкнулись.

Гипотезу планируют проверить с помощью будущей китайской космической гамма-обсерватории MeV Gamma-Ray Observatory и телескопа имени Веры Рубин в Чили. Если она подтвердится, то обнаруженное светящееся облако станет первым зафиксированным остатком слияния нейтронных звезд внутри нашей галактики.