Первый метеорит, обнаруженный в Республике Алтай, пролежал на Земле сотни лет

Ученые подтвердили обнаружение первого в истории метеорита в Республике Алтай Первый метеорит, обнаруженный в Республике Алтай, пролежал на Земле сотни лет

Москва6 ноя Вести.Международный метеоритный комитет утвердил первый метеорит, найденный в Республике Алтай. Камень, который назвали Chulyshman, находится на Земле несколько сотен лет, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Института геологии и минералогии СО РАН.

Международный метеоритный комитет официально утвердил метеорит Chulyshman – первый в истории метеорит, обнаруженный в Республике Алтай, и 160-й в России. Камень, 20 лет пролежавший у местного жителя, был передан в дар руководителю объединения "Самоцветы" Виктору Лихачеву, а после диагностики в Институте геологии и минералогии СО РАН пополнил Метеоритный бюллетень рассказали в институте

Фрагменты камня хранятся в Центральном Сибирском геологическом музее в Академгородке, а также в музее "Самоцветы" в алтайском селе Верх-Уймон. Метеорит относится к типу обыкновенных хондритов – небесных тел с округлыми минеральными вкраплениями. От похожих камней он отличается большим количеством металла и серных соединений – сульфидов.