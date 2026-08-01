Москва1 авг Вести.Информация о найденном на территории Мурманской области уникальном минерале, получившем название "кольский ашкрофтин", требует проверки научного сообщества. Об этом ИС "Вести" рассказал главный научный сотрудник Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева, профессор Михаил Буслов.

Нужна аналитика, нужно смотреть на чем это обосновано … В любом случае, если это ненаучная статья, опубликованная в журнале, то есть это должна быть … рецензия, тогда к этому нужно относиться очень серьезно … Там находятся соединения, которые раньше пропускали, не было возможностей технологически просто их изучить. А сейчас такие вещи вполне могут быть открыты. Поэтому вот стремясь к изучению вот таких вот мелких структур, соединений, там можно, несомненно, найти что-то интересное сказал он

Ранее сообщалось, что минерал, который отличает уникальная структура, найден на Кировском руднике Хибинского массива в ходе совместной экспедиции ученых. Средняя цена за слой этого минерала на породе составляет 145 долларов за миллиметр, что выше стоимости золота.