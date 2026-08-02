Москва2 авг Вести.Минобрнауки РФ не уведомляло о якобы обнаружении нового дорогостоящего минерала, министерство предоставит сведения 3 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Кольский научный центр РАН.

Накануне в СМИ появились сообщения со ссылкой на Минобрнауки о нахождении нового минерала под названием кольский ашкрофтин.

Это недоразумение. Журналисты из нашего релиза, который им дала пресс-служба Минобрнауки, взяли то, чего там не было. Материал был про расшифровку структуры давно известного минерала. И про эту интересную структуру. Ни слова про стоимость и про открытие нового минерала не было сообщили в пресс-службе

Ученые отметили, что обнаружен был не новый минерал, а вторичный, о его стоимости пока ничего не известно.

При этом вторичный минерал, найденный в Кировском руднике Хибин, имеет ряд ценных свойств. Он образует тончайшие игольчатые кристаллы, длина которых составляет до 0,2 мм. Внутри минерала создаются полые силикатные трубки диаметром примерно два нанометра. По аналогии с ним можно будет синтезировать ценные материалы, которые позволят ускорять химические реакции и создавать современную магнитную аппаратуру.

Ранее главный научный сотрудник Института геологии и минералогии им. В.С. Соболева, профессор Михаил Буслов в беседе с ИС "Вести" заявил, что сообщения о найденном на территории Мурманской области "кольском ашкрофтине" требуют проверки научного сообщества.