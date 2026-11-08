Жители Коми заметили в небе необычное оптическое явление от запуска ракеты В Коми после запуска ракеты в небе появилась "космическая медуза"

Москва8 ноя Вести.Жители Республики Коми заметили в небе яркий светящийся след, который образовался после запуска ракеты-носителя "Союз-2.1б" с космодрома Плесецк, расположенного в Архангельской области. Кадры с необычным оптическим явлением распространяются в сети.

Появление "космической медузы" возможно в результате отражения света от выхлопных газов ракеты, частично рассеявшихся в атмосфере. Явление можно увидеть, когда Солнце еще или уже не освещает поверхность Земли, но его лучи попадают на конденсационный след от ракеты, расположенный на большой высоте.

Оптическое явление было замечено 7 ноября.