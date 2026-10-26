В Китае увидели "космическую медузу" после запуска ракеты-носителя "Чанчжэн-6А"

В небе над Китаем появилась "космическая медуза" после запуска "Чанчжэн-6А" В Китае увидели "космическую медузу" после запуска ракеты-носителя "Чанчжэн-6А"

Москва26 окт Вести.После запуска ракеты "Чанчжэн-6А" в небе над Китаем возник оптический эффект, известный как "космическая медуза", сообщает Китайская корпорация аэрокосмических наук и технологий.

Ракета запущена с космодрома "Тайюань" в провинции Шаньси на севере Китая.

"Чанчжэн-6А" вывела на орбиту спутник "Яоган-50C", который займется сбором сведений о земельных ресурсах. Эти сведения помогут прогнозировать урожайность сельскохозяйственных культур и уменьшать последствия стихийных бедствий.

Предыдущие спутники этой серии - "Яоган-50А" и "Яоган-50В" - выведены на орбиту в январе и марте 2026 года соответственно.

В пресс-службе Московского планетария сообщили, что в ноябре россияне смогут увидеть один из самых красивых звездопадов осени. Так, в ночь на 18 ноября своего максимума достигнет метеорный поток Леониды из созвездия Льва.