Москва6 нояВести.Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли "Яогань-51", сообщает Китайская корпорация космической науки и техники.
Ракета-носитель "Чанчжэн-2С" 5 ноября запущена с космодрома "Сичан" (провинция Сычуань на юго-западе Китая - прим. ред.)отмечает корпорация
На орбиту успешно выведены спутники "Яогань-51-07", "Яогань-51-08" и "Яогань-51-09".
Спутники преимущественно задействуют для проведения научных опытов и зондирования электромагнитной обстановки Земли.
Запуск стал 675-м для ракет-носителей серии "Чанчжэн".