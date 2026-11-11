Москва11 ноя Вести.Китай успешно запустил передовой научный спутник Pathfinder и вывел его на заданную орбиту с помощью ракеты-носителя "Чанчжэн-2D", сообщает газета China Daily.

По данным издания, запуск состоялся в среду, 11 ноября, вечером. Ракета-носитель "Чанчжэн-2D" стартовала в 19.41 по местному времени с космодрома Цзюцюань в автономном районе Внутренняя Монголия. После запуска она доставила Pathfinder на расчетную орбиту.

Спутник разработала Инновационная академия микроспутников при Китайской академии наук. Аппарат предназначен для проведения астрономических наблюдений.

Как отмечает China Daily, этот запуск стал 83-й космической миссией Китая в 2026 году. Для ракет-носителей серии "Чанчжэн" он стал 677-м по счету.

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что китайская ракета-носитель "Церера-2-Y3" вывела на орбиту четыре спутника, в том числе экспериментальный "Гуаньлань", представляющий собой самый маленький и легкий спутник-альтиметр в мире.