Китайская ракета "Церера-2-Y3" успешно вывела на орбиту четыре спутника

Китай успешно вывел на орбиту четыре спутника Китайская ракета "Церера-2-Y3" успешно вывела на орбиту четыре спутника

Москва7 ноя Вести.Китайская ракета-носитель "Церера-2-Y3" вывела на орбиту четыре спутника. Об это сообщила компания-разработчик Galactic Energy.

По ее информации, запуск ракеты был осуществлен в 7.37 по пекинскому времени (2.37 мск) с космодрома Цзюцюань, расположенного на северо-западе Китая.

Ракета точно вывела на солнечно-синхронную орбиту высотой 535 километров четыре спутника говорится в заявлении

Компания признала испытательный полет успешным.

"Церера-2-Y3" (Ceres-2-Y3) вывела на орбиту экспериментальный спутник "Гуаньлань", представляющий собой самый маленький и легкий спутник-альтиметр в мире. Его намерены использовать для наблюдений за высотой поверхности моря во всем мире.

Также на орбиту были выведены метеорологический спутник "Юньяо-1-28", спутник для наблюдения за космической обстановкой "Цзюньтянь-1-06A" и спутник North China University-1 для динамического мониторинга минеральных ресурсов и раннего предупреждения о геологических катастрофах.

Также в субботу ракета SpaceX отправила на низкую околоземную орбиту с базы Космических сил США Ванденберг группу американских военных разведывательных аппаратов Starshield.

Ранее на этой неделе Китай вывел на орбиту три спутника дистанционного зондирования Земли "Яогань-51".