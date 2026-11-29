Китай вывел на орбиту четыре спутника с помощью ракеты-носителя Changzheng-6C

Китай успешно вывел на орбиту четыре спутника Китай вывел на орбиту четыре спутника с помощью ракеты-носителя Changzheng-6C

Москва29 ноя Вести.Китай успешно запустил четыре спутника с помощью ракеты-носителя Changzheng-6C, сообщила китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC).

По данным корпорации в WeChat, ракета CZ-6C стартовала с космодрома Тайюань в северной провинции Шаньси в 11.53 по пекинскому времени (06.35 мск). Она вывела на заданную орбиту два спутника для испытания космических облачных технологий, а также аппараты "Чжункэ-12" и "Чжункэ-13".

В CASC отметили, что во время этой миссии впервые использовали схему подготовки, при которой сборка, испытания и транспортировка ракеты выполнялись в горизонтальном положении. Кроме того, носитель этого типа впервые запустили с новой стартовой площадки. Для ракет семейства Changzheng этот пуск стал 683-м.

CZ-6C – двухступенчатая жидкостная ракета, использующая керосин и жидкий кислород. Диаметр ее обтекателя составляет 3,35 м, длина носителя – 43 м.

Ранее, 11 ноября, Китай успешно запустил передовой научный спутник Pathfinder и вывел его на заданную орбиту с помощью ракеты-носителя Changzheng-2D.