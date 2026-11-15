Электросамолет CE-25A совершил первый пилотируемый полет в Китае Сделанный в Китае электросамолет CE-25A впервые совершил пилотируемый полет

Москва15 ноя Вести.Сделанный в Китае коммерческий электрический самолет CE-25A успешно совершил первый пилотируемый полет, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на Китайскую корпорацию коммерческих самолетов (COMAC).

COMAC является лидером авиастроения в Китае. Корпорация разработала первый электрический самолет CE-25A, который предназначен для коммерческих авиаперевозок между городами.

В ходе полета, состоявшегося в городе Биньчжоу (провинция Шаньдун…), на борту самолета находились два пилота и один инженер по летным испытаниям. По данным COMAC, все системы воздушного судна работали в штатном режиме, а его эксплуатационные показатели соответствовали ожиданиям говорится в сообщении

Первый автономный беспилотный полет самолет совершил в феврале 2026 года, он прошел 19 проверочных полетов в беспилотном режиме.

Управление гражданской авиации Китая уже приняло к рассмотрению заявку COMAC на получение сертификата типа воздушного судна информирует Синьхуа

Новый самолет обладает максимальной взлетной массой в 10 тонн и может перевозить 19 пассажиров. Дальность полетов составляет до 400 километров, его крейсерская скорость -- 300 км/ч, крейсерская высота полета - 2400 метров.

Ранее сообщалось, что в Китае планируют создать самолет на 800 пассажиров.