Беспилотный пассажирский летательный аппарат выполнил первый полет в Гонконге

В Гонконге запустили первый беспилотник для перевозки пассажиров Беспилотный пассажирский летательный аппарат выполнил первый полет в Гонконге

Москва29 авг Вести.Демонстрационный полет беспилотного летательного аппарата вертикального взлета и посадки (eVTOL) прошел в Гонконге, сообщила газета South China Morning Post (SCMP).

Устройство модели EHang EH216-S успешно перевезло робота по заранее заданному маршруту. Организаторами мероприятия выступили китайская компания EHang, которая специализируется на разработке летательных аппаратов, гонконгский транспортный оператор Kwoon Chung Bus Holdings и технологический центр Cyberport.

Ранее Kwoon Chung объявила о намерении приобрести 30 аналогичных машин на общую сумму более 70 миллионов гонконгских долларов (около 9 миллионов долларов) для использования в пассажирских и грузовых перевозках на территории Гонконга.

На презентации присутствовала глава городского ведомства транспорта и логистики Мейбл Чан. Она отметила, что администрация специального административного района Гонконг готовит законодательную базу в сфере гражданской авиации для беспилотных аппаратов малых высот с весом более 150 кг.

По словам Чан, власти Гонконга хотят завершить эту работу к 2027 году, "чтобы создать надежную правовую базу для будущей коммерциализации подобных пассажирских перевозок".

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