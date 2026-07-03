Беспилотники смогут доставлять грузы на расстояние до 1 тыс. км к 2030 году

К 2030 году беспилотники смогут доставлять грузы на расстояние до 1 тыс. км Беспилотники смогут доставлять грузы на расстояние до 1 тыс. км к 2030 году

Москва3 июл Вести.Грузовые беспилотные летательные аппараты смогут выполнять рейсы на расстояния до 1 тыс. к 2030 году. Такое мнение высказал руководитель стратегических проектов АО "ГЛОНАСС" Александр Замятин в комментарии ТАСС.

К 2030 году грузовые авиабеспилотники смогут выполнять регулярные рейсы на дистанции до 1 тысячи километров сказал он

Замятин пояснил, что такие полеты станут возможны при одновременном развитии энергоэффективных силовых установок, улучшении аэродинамики, увеличении емкости бортовых источников питания, создании устойчивой инфраструктуры связи.

Как считает эксперт, наиболее востребованной может стать доставка грузов массой около 200 кг на расстояния 200-300 км между логистическими хабами, складскими комплексами, портами, промышленными площадками и труднодоступными населенными пунктами.