Алиханов назвал возможной кооперацию России с Comac и Embraer по авиадвигателям Алиханов назвал возможной кооперацию РФ с Comac и Embraer по авиадвигателям

Москва27 окт Вести.Кооперация России с китайским производителем самолетов Comac или бразильским Embraer в сфере двигателестроения возможна. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли РФ Антон Алиханов.

Он подчеркнул, что Россия сейчас является единственной страной в мире, выпускающей аналоги систем, поставляемых глобальными монополистами всем авиапроизводителям мира​​​.

Такая же история с двигателями, которые мы подтягиваем по характеристикам к Pratt&Whitney и GE. Я не говорю о том, что мы можем их подвинуть в качестве поставщиков Boeing и Airbus, но кооперироваться с китайским Comac или бразильским Embraer – почему бы и нет сказал Алиханов, выступая на конгрессе "Русский инженер"

Comac – государственная компания КНР по производству авиакосмической техники, создавшая самолеты C909 и C919.

Embraer – бразильский авиастроительный конгломерат. Самые популярные модели – узкофюзеляжные борта семейства E-Jet, а также бизнес-джеты.

Ранее Алиханов сообщил, что производство легковых автомобилей в России за девять месяцев текущего года выросло более чем на 27%, до почти 660 тысяч. Глава Минпромторга также информировал, что к 2035 году доля электромобилей на российском рынке составит около 25% в целом по стране и вырастет до 50% в крупных агломерациях.