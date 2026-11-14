Москва14 ноя Вести.Китайский крупный беспилотный грузовой самолет W5000 успешно выполнил испытательный полет в городском округе Ордос автономного района Внутренняя Монголия. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Уточняется, что борт был разработан и произведен в городе Чанчжо, его максимальная грузоподъемность составляет пять тонн, а максимальная дальность полета – до 2,6 тыс. километров​​​. Отмечается, что все 220 тыс. компонентов самолета произведены в КНР.

Сейчас предварительные заказы на W5000 уже достигли 835 единиц. Среди потенциальных заказчиков множество китайских логистических компаний.

Планируется, что коммерческая эксплуатация воздушного судна официально начнется к концу следующего года.

Ранее сообщалось, что с 2028 года на российских дорогах могут появиться полностью беспилотные грузовики.