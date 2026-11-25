Москва25 ноя Вести.Центральное телевидение Китая сообщило об успешном запуске корабля "Шэньчжоу-24" с двумя тайконавтами и пакистанским космонавтом на борту к орбитальной станции "Тяньгун".

Пилотируемый космический корабль "Шэньчжоу-24" успешно отделился от ракеты-носителя и вышел на заданную орбиту, состояние экипажа хорошее, запуск завершился полным успехом следует из сообщения телеканала

Китай начал строительство "Тяньгун" в конце апреля 2021 года. Тогда на орбиту был успешно выведен основной модуль "Тяньхэ". Общее жилое пространство станции - 110 кубометров. На ней одновременно могут находиться три тайконавта или шесть человек во время смены экипажа.

Ранее стал известно, что корабль "Тяньчжоу-10" доставил на китайскую космическую станцию "Тяньгун" груз с эмбрионами рыбок данио, мышей, а также с искусственными человеческими эмбрионами, сформированными из стволовых клеток.