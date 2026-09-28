Космический корабль Starship впервые отправился в орбитальный полет SpaceX запустила космический корабль Starship в первый орбитальный полет

Москва28 сен Вести.Космический корабль Starship, предназначенный для пилотируемых полетов на Луну и Марс, отправился в свой первый полноценный тестовый орбитальный полет вокруг Земли, прямую трансляцию ведет компания-разработчик SpaceX.

Компания SpaceX произвела запуск корабля Starship с помощью носителя Super Heavy. Старт прошел на площадке Starbase в Бока-Чика на юго-востоке Техаса в 12:48 по местному времени (15:48 мск). В рамках полета Starship намерен подняться на высоту порядка 275 км над Землей и совершить не менее шести витков вокруг планеты. Во время полета он выведет на орбиту 26 интернет-спутников Starlink.

Миссия продлится почти 10 часов. После схода с орбиты корабль должен мягко приводниться в Тихом океане западнее Чили. Ракета-носитель Super Heavy, в свою очередь, после запуска корабля приводнится в Американском заливе.

Предстоящий полет должен стать первым, в ходе которого Starship выйдет на околоземную орбиту. Все предыдущие летные испытания проводились по суборбитальным траекториям. Выход на орбиту откроет путь к следующему этапу разработки Starship - созданию системы, пригодной для полноценного и быстрого повторного использования сообщила компания SpaceX

Комплекс, включающий космический корабль Starship и ракету-носитель сверхтяжелого класса Super Heavy, является многоразовым и имеет высоту свыше 120 метров. Это больше, чем у любой ранее созданной ракеты. Носитель Super Heavy вдвое мощнее ракеты Space Launch System (SLS), которую NASA разработала для пилотируемых миссий на Луну.

Система уже совершила 13 тестовых суборбитальных полетов, из них 8 оказались успешными. Последний успешный запуск был произведен в конце июля.

Ранее ракета Falcon компании SpaceX 9 вывела на орбиту группировку спутников для Космических сил США.