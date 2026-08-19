Москва19 авгВести.Немецкая авиагруппа Lufthansa 19 августа сообщила о полете первого самолета, оснащенного спутниковой системой высокоскоростного интернета Starlink компании SpaceX.
Первым самолетом группы с новой системой стал Airbus A320neo с регистрационным номером D-AINM. Он вылетел из Франкфурта в Рим. На высоте около 10 тысяч метров генеральный директор Lufthansa Йенс Риттер активировал Starlink.
19 августа 2026 года самолет Lufthansa впервые поднялся в воздух с новой системой Wi-Fi Lufthansa Group на базе Starlinkговорится в сообщении пресс-службы
До конца 2026 года Lufthansa планирует установить систему еще на десяти самолетах семейства A320, эксплуатируемых Lufthansa и Lufthansa City Airlines. В дальнейшем Starlink появится и на воздушных судах других перевозчиков группы.