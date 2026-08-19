Немецкая группа авиакомпаний Lufthansa запустила первый самолет со Starlink Lufthansa запустила первый самолет со спутниковым интернетом Starlink

Москва19 авг Вести.Немецкая авиагруппа Lufthansa 19 августа сообщила о полете первого самолета, оснащенного спутниковой системой высокоскоростного интернета Starlink компании SpaceX.

Первым самолетом группы с новой системой стал Airbus A320neo с регистрационным номером D-AINM. Он вылетел из Франкфурта в Рим. На высоте около 10 тысяч метров генеральный директор Lufthansa Йенс Риттер активировал Starlink.

19 августа 2026 года самолет Lufthansa впервые поднялся в воздух с новой системой Wi-Fi Lufthansa Group на базе Starlink говорится в сообщении пресс-службы

До конца 2026 года Lufthansa планирует установить систему еще на десяти самолетах семейства A320, эксплуатируемых Lufthansa и Lufthansa City Airlines. В дальнейшем Starlink появится и на воздушных судах других перевозчиков группы.