В Европе заявили о намерении создать перехватчик ракет в космосе Reuters: европейские компании хотят создать перехватчик ракет в космосе

Москва15 июл Вести.Европейские производители вооружений намерены создать совместный консорциум для разработки системы перехвата, предназначенной для уничтожения баллистических ракет средней и промежуточной дальности в космическом пространстве. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на совместное заявление предприятий.

Европейские производители ракет и оборонные компании во вторник создали новый консорциум для разработки, как они заявили, первого на континенте перехватчика, способного уничтожать баллистические ракеты средней и промежуточной дальности в космосе отмечается в материале

По данным агентства, в консорциум Bliksem EXO вошли компании Airbus, Safran, Thales, MBDA Deutschland, а также аэрокосмический стартап Destinus.

Компании намерены в течение ближайших трех месяцев заключить юридически обязывающее соглашение о создании консорциума. Согласно их официальному письму, совместная инженерная разработка перехватчика стартует уже в августе, а летные испытания заатмосферного аппарата запланированы на 2027 год.