Москва22 июл Вести.Россия готова ответить на возможное появление новой европейской ракеты. С таким заявлением выступил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в интервью KP.RU.

Ранее немецкое издание Die Welt сообщало, что Берлин и Лондон совместно работают над созданием ракеты с дальностью полета до 2000 километров, ее планируется представить к 2034 году.

По мнению эксперта, главная цель подобного проекта - освоение бюджета Евросоюза. По его словам, если у ЕС есть деньги, их нужно куда-то направить, и именно этим страны-участницы будут заниматься на протяжении восьми лет.

Отвечая на вопрос, способна ли Россия защититься от подобного оружия, Литовкин выразил уверенность, что такие возможности есть.

Конечно. Но мы будем следить за ходом работ, чтобы отразить эту атаку, когда появятся такие ракеты ... У нас есть для этого С-300, С-400, С-500. Есть комплексы "Бук М-3", "Тор М-2" и так далее. Система ПВО у нас очень неплохая. И у нас нет такого положения, как в Киеве, когда что бы ни прилетело, то все прилетает в цель. Или в Одессе и в других крупных городах Украины сказал он

Британия собирается создать новую баллистическую ракету для Украины и начать поставки Киеву к 2027 году, чтобы поддержать Киев и "снизить зависимость Европы" от американского вооружения, писало на прошлой неделе агентство Bloomberg.