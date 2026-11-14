Москва14 нояВести.Космические аппараты дистанционного зондирования Земли "КОЭН" и "Киноспутник" выведены на орбиту с космодрома Восточный и приняты на управление. Об этом заявили в пресс-службе Роскосмоса.
Уточняется, что на орбиту спутники вывел разгонный блок "Фрегат".
Космические аппараты "КОЭН" и "Киноспутник" приняты на управление наземными средствамиотмечается в Telegram-канале Роскосмоса
Ранее сообщалось, что с космодрома Восточный был успешно выполнен пуск ракеты‑носителя "Союз‑2.1б", на борту которой находятся спутники дистанционного зондирования "КОЭН" и "Киноспутник". Пуск состоялся в 04:16 по мск.