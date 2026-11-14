Роскосмос: все запущенные с Восточного частные спутники выведены на орбиту

В Роскосмосе заявили о выводе на орбиту всех запущенных с Восточного спутников Роскосмос: все запущенные с Восточного частные спутники выведены на орбиту

Москва14 ноя Вести.Космические аппараты дистанционного зондирования Земли "КОЭН" и "Киноспутник" выведены на орбиту с космодрома Восточный и приняты на управление. Об этом заявили в пресс-службе Роскосмоса.

Уточняется, что на орбиту спутники вывел разгонный блок "Фрегат".

Космические аппараты "КОЭН" и "Киноспутник" приняты на управление наземными средствами отмечается в Telegram-канале Роскосмоса

Ранее сообщалось, что с космодрома Восточный был успешно выполнен пуск ракеты‑носителя "Союз‑2.1б", на борту которой находятся спутники дистанционного зондирования "КОЭН" и "Киноспутник". Пуск состоялся в 04:16 по мск.