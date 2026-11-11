Астроном рассказал, можно ли найти в квартире космическую пыль Астроном Рязанцев: в любой квартире есть космическая пыль

Москва11 ноя Вести.В обычной квартире, где периодически открывают окна, может быть космическая пыль. Такое заявление сделал научный сотрудник Лаборатории метеоритики и космохимии Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН Константин Рязанцев в комментарии изданию KP.RU.

В материале сказано, что каждая падающая звезда оставляет за собой след из миллионов крошечных "небесных тел размерами в сотые и тысячные доли миллиметра".

По словам Рязанцева, когда частица входит в атмосферу Земли, то может расплавиться и превратиться в космический шарик. Астроном объяснил, что если же частица долетает неизменной или плавится только частично, то может быть пористой, и такие "пылинки" называются микрометеоритами.

Рязанцев рассказал, что "пылинка" размером в миллиметр опускается с высоты в 20 км около получаса, а совсем маленькая (0,01 мм) – 20 дней. Но так или иначе она опускается - под воздействием гравитации.

В квартире, где периодически открываются окна, космическая пыль точно будет. Но вот найти и опознать именно ее среди обычной - задача нетривиальная рассказал Рязанцев

Эксперт рассказал, что попасть в квартиру могут только самые маленькие частицы - примерно 10-50 микрон и менее, разглядеть их можно только с помощью микроскопа. Но, даже обнаружив в квартире микронные шарики, нельзя точно утверждать, что они именно космического происхождения.

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