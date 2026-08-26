Моисеев: РФ не может запрещать Маску запускать спутники над страной

Моисеев объяснил, что спутники Маска могут летать над территорией любой страны Моисеев: РФ не может запрещать Маску запускать спутники над страной

Москва26 авг Вести.Цепочка огней, которую заметили в небе над Московским регионом, была группой спутников Starlink. Об этом заявил НСН глава Института космической политики Иван Моисеев.

По его словам, аппараты, запущенные предпринимателем Илоном Маском в ряд, могли образовать "паровозик". Находящиеся при выводе на относительно небольшой высоте, они могут быть видны с земли.

Маск запускает их в разные плоскости орбит, они постепенно расходятся. После запуска они сначала двигаются по одной линии, какая-то траектория проходила прямо над Москвой сказал эксперт

Он пояснил, что вскоре спутники разойдутся по орбитам и их уже не будет видно.

Мы никак не можем запретить их пролет над Москвой. Этот вопрос был решен еще в 1957 году, когда запустили первый спутник. Пришли к выводу, что спутник не нарушает суверенитет государства, над которым пролетает отметил Моисеев

Ранее президент США Дональд Трамп подписал меморандум об увеличении количества ежегодных космических запусков в Соединенных Штатах до тысячи к 2030 году.