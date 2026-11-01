Мэрия Москвы дала советы по обращению с залетевшей в дом летучей мышью

Москвичам объяснили, что делать, если в дом залетела летучая мышь Мэрия Москвы дала советы по обращению с залетевшей в дом летучей мышью

Москва1 ноя Вести.Если летучая мышь оказалась в квартире, следует сохранять спокойствие и не пугать животное, а открытое окно и темнота помогут летучей мыши выбраться из помещения самостоятельно. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Летучие мыши являются обычными обитателями Москвы, однако жители города встречают их нечасто​​​. Иногда во время полета зверьки теряют ориентир и случайно оказываются в квартирах горожан сказано в сообщении

Летучие мыши не нападают на людей и питаются преимущественно насекомыми, помогая регулировать их численность. Попав в помещение, они испытывают стресс и могут потерять ориентацию, отмечается в публикации.

Если зверек залетел в комнату, не следует размахивать руками и пугать его. Необходимо закрыть двери в остальные помещения, открыть окно и выключить лишнее освещение. Это позволит крылатому гостю самостоятельно выбраться из квартиры рекомендуется в сообщении

Если животное устало и неподвижно сидит на стене, его можно осторожно накрыть плотной коробкой или банкой, подложив снизу лист картона.

О происшествии стоит сообщить в единую справочную службу правительства Москвы говорится в публикации

Специалисты столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды оценят ситуацию и при необходимости окажут помощь, добавили городские власти.

Ранее сообщалось, что в госветклинику в Москве на чипирование впервые принесли летучую мышь.