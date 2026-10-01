Москвичей попросили не шуметь в зеленых зонах, чтобы не пугать совят Москвичей призвали не пугать совят шумом

Москва1 окт Вести.В московском департаменте природопользования жителей и гостей столицы призвали не пугать шумом сов и их птенцов. Об этом сообщает ТАСС.

В ведомстве пояснили, что в зеленых зонах возле деревьев лучше не кричать и не слушать громкую музыку, потому что это может заставить совят покинуть укрытие.

Громкие крики, музыка и лай собак могут напугать птенцов, заставить их покинуть укрытие и подвергнуть дополнительной опасности. Тишина в таких местах – это реальная помощь диким обитателям города цитирует сообщение департамента агентство

Специалисты рассказали, что совы живут в местах, где есть подходящие укрытия – дупла старых деревьев, скалы, обрывы, норы, ниши под крышами – и одновременно с этим кормовая база – мыши, мелкие птицы, большие насекомые. Они могут селиться в лесах, полях, горах, на болотах и опушках, вблизи водоемов. Некоторые виды живут рядом с человеком: в парках, сараях, на колокольнях и кладбищах.