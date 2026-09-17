В Депприроды рассказали, что делать, если летучая мышь залетела в помещение Осенью летучие мыши могут залетать в жилые дома в поисках убежища

Москва17 сен Вести.Летучую мышь не следует трогать руками, если она залетела в дом. Ее нужно изолировать в темной комнате с открытыми окнами. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Департамента природопользования столицы.

В ведомстве отметили, что осенью летучие мыши могут залетать в жилые дома в поисках убежища​​​. Открытое окно или дверь в квартиру они могут принять за подходящее укрытие для зимовки.

Животное не агрессивно и не представляет опасности для человека. Рекомендуется следующий порядок действий: изолируйте животное, откройте окно и выключите свет. Мышь может самостоятельно покинуть помещение с наступлением темноты отметили в ведомстве

Также специалисты напомнили, что не следует кормить летучую мышь или пытаться поймать ее в воздухе – это может привести к травмам как у животного, так и у человека. После любого контакта рекомендуется помыть руки с мылом, поскольку летучие мыши могут быть переносчиками различных инфекционных заболеваний.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске летучая мышь устроила переполох в пункте выдачи заказов.