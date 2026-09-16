Летучая мышь устроила переполох в пункте выдачи заказов в Ульяновске Летучая мышь атаковала пункт выдачи заказов в Ульяновске

Москва16 сен Вести.В пункте выдачи заказов на Юго-Западной улице в Ульяновске одним из посетителей оказалась летучая мышь. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" МБУ "Управление гражданской защиты г. Ульяновска".

На помощь пришли спасатели Управления гражданской защиты г. Ульяновска. Прибыв на место, они действовали быстро и профессионально: аккуратно поймали испуганное животное, после чего выпустили его обратно в естественную среду обитания отмечается в сообщении

Ни люди, ни животное не пострадали.