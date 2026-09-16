Москва16 сенВести.В пункте выдачи заказов на Юго-Западной улице в Ульяновске одним из посетителей оказалась летучая мышь. Об этом сообщили на странице во "ВКонтакте" МБУ "Управление гражданской защиты г. Ульяновска".
На помощь пришли спасатели Управления гражданской защиты г. Ульяновска. Прибыв на место, они действовали быстро и профессионально: аккуратно поймали испуганное животное, после чего выпустили его обратно в естественную среду обитанияотмечается в сообщении
Ни люди, ни животное не пострадали.