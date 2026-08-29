Москва29 авгВести.Ночью 29 августа на территории Ульяновской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил региональный главк МЧС.
Объявлен режим "Беспилотная опасность" на территории Ульяновской областиотметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ
В ведомстве уточнили, что для обеспечения безопасности населения временно приостановлено оказание услуг мобильного интернета. Работа экстренных служб переведена в усиленный режим.
Ранее сообщалось, что Росавиация ввела ограничения в аэропорту Ульяновска.