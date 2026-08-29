МЧС: в Ульяновской области объявлена беспилотная опасность Беспилотная опасность объявлена на территории Ульяновской области

Москва29 авг Вести.Ночью 29 августа на территории Ульяновской области объявлена беспилотная опасность. Об этом сообщил региональный главк МЧС.

Объявлен режим "Беспилотная опасность" на территории Ульяновской области отметила пресс-служба ведомства в мессенджере МАХ

В ведомстве уточнили, что для обеспечения безопасности населения временно приостановлено оказание услуг мобильного интернета. Работа экстренных служб переведена в усиленный режим.

Ранее сообщалось, что Росавиация ввела ограничения в аэропорту Ульяновска.