В госветклинику в Москве на чипирование впервые поступила летучая мышь

В госветклинику в Москве на чипирование впервые принесли летучую мышь В госветклинику в Москве на чипирование впервые поступила летучая мышь

Москва1 ноя Вести.Крылан, удав и питон поступили на чипирование в Зеленоградскую ветклинику в Москве. Все питомцы успешно перенесли процедуру, сообщили ТАСС в ГБУ "Мосветобъединение".

На чипирование к специалисту по экзотическим животным ... поступили редкие питомцы: 5-летние змеи – мальчик-питон и девочка-удав, а также совсем необычный домашний питомец – крылан по кличке Лис рассказал собеседник агентства

По его словам, крылана в Зеленоградскую ветклинику на чипирование принесли впервые. Летучей мыши 2 года, она успешно живет в домашних условиях. Во время чипирования питомцы вели себя спокойно, процедуру удалось выполнить без седации.

У различных видов животных есть особенности введения чипа. Змеям он вводится в левую сторону шеи, мелким млекопитающим – в основание левого уха или между лопаток уточнил собеседник

Ранее газета The Guardian сообщала, что в зоопарке Честера 4,5-метровому сетчатому питону по кличке Джоди Фостер провели инновационное лечение рака, которое обычно применяют у людей. Змея весом около 50 кг стала, предположительно, первой в мире, прошедшей электрохимиотерапию.