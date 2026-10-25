В Москве ветврачи успешно прооперировали котенка с разрывом брюшной стенки

Московские ветврачи трижды реанимировали котенка в ходе проведения операции В Москве ветврачи успешно прооперировали котенка с разрывом брюшной стенки

Москва25 окт Вести.В Москве ветеринарные врачи спасли котенка Вафельку, у которого был разрыв брюшной стенки. В ходе операции специалистам пришлось трижды реанимировали питомца. Об этом в ГБУ "Мосветобъединение" сообщили ТАСС.

Будущие владельцы нашли бездомного котенка с ранами после укусов на даче. Животное попало к врачам Красногвардейской ветклиники, где ему диагностировали разрыв брюшной стенки, через которую выпала доля печени, а также рану предплечья.

Счет жизни котенка, которого назвали Вафелькой, шел на часы. Хирург Екатерина Баранова провела экстренную операцию, малышу удалили мечевидный отросток и некротизированную часть печени сообщил источник

Трижды в ходе операции у котенка происходила асистолия, врачи успешно реанимировали его и возвращали к жизни. Затем Вафелька находилась под круглосуточным наблюдением ветврачей в стационаре ветклиники Вешняки. Врачам удалось избежать ампутации лапы.

В настоящее время питомец завершает лечение. Лапка заживает, и скоро котенок отправится домой.