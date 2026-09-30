Сотрудники Московского зоопарка спасли ондатру, попавшую в ловушку В Москве спасли ондатру, сидевшую в нише подвала жилого дома

Москва30 сен Вести.Сотрудники Отдела спасения диких животных Московского зоопарка спасли ондатру, которая непонятно как оказалась в нише подвального помещения жилого дома. Животное выпустили в естественную среду обитания, сообщает зоопарк в мессенджере MAX.

Заявка поступила в отдел на этой неделе. Ондатра не могла выбраться самостоятельно, местные жители ее подкармливали.

Сотрудники Отдела спасения оперативно выехали на место и смогли освободить ондатру из ловушки. Ветеринарный осмотр показал, что животное не получило травм и находится в удовлетворительном состоянии. Сразу после осмотра ондатру выпустили в естественную среду обитания отмечается в публикации

Отдел спасения диких животных был создан в Московском зоопарке в июле прошлого года. Его сотрудники помогают животным, попавшим в беду из-за сложившихся обстоятельств или по вине человека.

В зоопарке отметили, что гражданам, обнаружившим такое животное, не стоит пытаться спасать его самостоятельно – эти попытки могут быть опасны и для него, и для человека. Лучше всего обратиться за помощью к специалистам.