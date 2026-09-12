Москва12 сенВести.В Подмосковье с помощью строительного пылесоса спасли котенка, провалившегося в опорную трубу мачты уличного освещения. Об этом сообщило ГКУ МО "Мособлпожспас".
Местная жительница, обнаружившая котенка, обратилась к спасателям 11 сентября. Два дня животное жалобно мяукало, но самостоятельно вытащить его из трубы у женщины не получалось.
Специалисты опустили в трубу гибкую штангу с закрепленным на ней смартфоном и установили, что малыш находится на глубине около 1,5 м, живой, но сильно истощенный.
Конструкция металлической опоры не позволяла беспрепятственно провести спасательную операцию. Один из местных жителей, подключившийся к делу, предложил использовать для спасения свой строительный пылесос. При помощи прибора котенка аккуратно засосали и извлекли из заточенияговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
При осмотре выяснилось, что питомец был обессилен, но видимых травм не получил.
Женщина решила забрать малыша к себе.