В Подмосковье с помощью строительного пылесоса спасли котенка, упавшего в трубу

Использовали строительный пылесос: в Подмосковье спасли упавшего в трубу котенка В Подмосковье с помощью строительного пылесоса спасли котенка, упавшего в трубу

Москва12 сен Вести.В Подмосковье с помощью строительного пылесоса спасли котенка, провалившегося в опорную трубу мачты уличного освещения. Об этом сообщило ГКУ МО "Мособлпожспас".

Местная жительница, обнаружившая котенка, обратилась к спасателям 11 сентября. Два дня животное жалобно мяукало, но самостоятельно вытащить его из трубы у женщины не получалось.

Специалисты опустили в трубу гибкую штангу с закрепленным на ней смартфоном и установили, что малыш находится на глубине около 1,5 м, живой, но сильно истощенный.

Конструкция металлической опоры не позволяла беспрепятственно провести спасательную операцию. Один из местных жителей, подключившийся к делу, предложил использовать для спасения свой строительный пылесос. При помощи прибора котенка аккуратно засосали и извлекли из заточения говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

При осмотре выяснилось, что питомец был обессилен, но видимых травм не получил.

Женщина решила забрать малыша к себе.