Москва8 сенВести.Сотрудники Мособлкомлеса провели успешную операцию по спасению в Истре Московской области лосенка из открытого колодца, сообщается на официальном сайте правительства региона.
Информация о том, что в коттеджном поселке "Тихая Заводь" в деревне Карцево в открытый колодец провалился лосенок-сеголеток поступила в региональную службу Мособлкомлеса от оператора системы 112. Самостоятельно выбраться из ловушки он не мог. Лосиха преодолела ограждение поселка, а ее детеныш, нет.
К спасению подключились представители охотпользователя. С помощью тяжелой техники животное удалось освободитьотмечается в сообщении
Оказавшись на свободе, лосенок сразу направился в ближайший лес – к матери.