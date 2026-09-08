В подмосковной Истре из открытого колодца спасли лосенка Лосенка спасли из открытого колодца в подмосковной Истре

Москва8 сен Вести.Сотрудники Мособлкомлеса провели успешную операцию по спасению в Истре Московской области лосенка из открытого колодца, сообщается на официальном сайте правительства региона.

Информация о том, что в коттеджном поселке "Тихая Заводь" в деревне Карцево в открытый колодец провалился лосенок-сеголеток поступила в региональную службу Мособлкомлеса от оператора системы 112. Самостоятельно выбраться из ловушки он не мог. Лосиха преодолела ограждение поселка, а ее детеныш, нет.

К спасению подключились представители охотпользователя. С помощью тяжелой техники животное удалось освободить отмечается в сообщении

Оказавшись на свободе, лосенок сразу направился в ближайший лес – к матери.