Спасатели в Ярославской области помогли выбраться из болота мужчине с ребенком

Мужчину с ребенком вывели из болота в Ярославской области Спасатели в Ярославской области помогли выбраться из болота мужчине с ребенком

Москва7 сен Вести.В Ярославской области спасатели помогли мужчине и ребенку выбраться из болота. Об этом сообщает пожарно-спасательная служба Ярославская области.

Мужчина с четырехлетним сыном возвращались с рыбалки на мотоцикле и решили сократить путь, но врезались в препятствие. Дальше им пришлось идти пешком. Они заблудились и забрели в болотистое место рядом с очистными сооружениями. Поняв, что сами не выберутся, мужчина позвонил в службу 112. На поиски выехали трое спасателей.

В 21 час 20 минут мужчина и ребенок были найдены в болотистом месте, в 3-х километрах от села Белогостицы Ростовского МО Ярославской области говорится в сообщении спасательной службы

Спасатели напоили ребенка водой, укутали в термопокрывало и успокоили. Медицинская помощь ни мужчине, ни ребенку не понадобилась.