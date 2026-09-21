В подмосковной Яхроме спасатели отловили змею в квартире Змею обнаружили в туалете квартиры в подмосковной Яхроме

Москва21 сен Вести.Змею обнаружили в туалете квартиры на первом этаже в многоэтажке в подмосковной Яхроме, непрошенную гостью спасатели вывезли в лес. Об этом сообщили в ГКУ "Мособлпожспас".

Отмечается, что длина рептилии составляла около метра.

Сегодня в подмосковной Яхроме в обычную многоэтажку заглянула непрошенная "гостья". В квартире на 1-м этаже жильцы обнаружили в туалете... змею. Длиной больше метра. Семья очень беспокоилась, поскольку в помещении находился двухлетний ребенок сказано в сообщении

Один из спасателей отловил рептилию. Ее поместили в пакет, вывезли в лесополосу и выпустили в естественную среду обитания.