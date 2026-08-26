Москва26 авгВести.Рязанские спасатели вызволили королевского питона, который пробрался в чужую квартиру по коммуникациям, змею передали хозяину. Об этом сообщили в спасательном отряде Рязанского медицинского университета.
Инцидент произошел 25 августа в жилом доме в селе Дядьково.
Поступила заявка об обнаружении Королевского питона, проникшего в жилое помещение. Прибывшие на место спасатели аккуратно извлекли пресмыкающеесяговорится в сообщении
Змею передали на передержку. После публикации информации о питоне в соцсетях нашелся его хозяин, который забрал питомца домой.