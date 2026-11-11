Врачи центра Рошаля в Красногорске удалили из печени мальчика огромную кисту Подмосковные врачи спасли подростка с огромной кистой в печени

Москва11 ноя Вести.Врачи Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля в подмосковном Красногорске спасли мальчика, у которого в печени была обнаружена огромная киста паразитарного происхождения, сообщает региональное Министерство здравоохранения в мессенджере MAX.

Подросток поступил в медицинское учреждение с болью в животе после неудачного падения. В ходе обследования травм, связанных с падением, выявлено не было, однако врачи увидели кисту печени размером 12×11сантиметров. Она занимала почти четверть живота подростка. Как выяснилось, причиной образования стал опасный паразит эхинококк.

Разрыв столь крупной кисты мог привести к тяжелой аллергической реакции, вплоть до анафилактического шока. Хирурги Центра Рошаля провели сложную операцию по удалению новообразования, которая длилась в течение 2 часов.

На девятый день после госпитализации мальчика выписали домой в удовлетворительном состоянии. Теперь он должен пройти длительный курс противопаразитарной терапии.