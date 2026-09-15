Врачи Новокузнецка спасли подростка, который не мог есть из-за ахалазии кардии

Подросток в Кузбассе не мог принимать пищу из-за редкого заболевания Врачи Новокузнецка спасли подростка, который не мог есть из-за ахалазии кардии

Москва15 сен Вести.Четырнадцатилетнего подростка с редким заболеванием, которое мешало ему принимать пищу, спасли врачи Новокузнецкой городской клинической больницы №1 имени Г. П. Курбатова, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Кемеровской области – Кузбасса в мессенджере МАХ.

Ахалазия кардии развивается из-за повреждения нервных клеток пищевода. Возникает спазм — и человек не может проглатывать пищу. В последние два месяца пациента часто мучила рвота, он сильно похудел. Требовалась высокотехнологичная операция. Специалисты с помощью эндоскопа аккуратно рассекли слизистую оболочку пищевода, создали внутри него "тоннель" и разрезали спазмированную мышцу, которая мешала прохождению пищи написали в минздраве региона

После стабилизации состояния мальчик переведен в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Ю. Е. Малаховского для дальнейшего лечения и восстановления.