Из почки мужчины вытащили камень размером 12 см в Калининграде Врачи удалили 12-сантиметровый камень из почки мужчины в Калининграде

Москва10 ноя Вести.В Калининграде врачи удалили из почки мужчины камень размером 12 см. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава Калининградской области в MAX.

В Городской клинической больнице скорой медицинской помощи (ГКБСМП) проведена уникальная операция: врачи-урологи удалили из левой почки 74‑летнего пациента камень размером 12 сантиметров — и при этом сохранили сам орган говорится в публикации

По данным Минздрава, камень заполнил внутренние полости почки, поэтому его извлечение потребовало открытой операции. Для заведующего урологическим отделением, главного внештатного уролога регионального Минздрава Александра Шваба этот камень был самым большим за 25 лет врачебной практики.

При этом жалоб у пациента не было. Он знал о камне много лет, но за помощью не обращался, и только около года назад начал обследоваться. Медики хотели извлечь конкремент через небольшой прокол со стороны поясницы, но из-за сложной формы и разветвлений его размер достиг 12 см, сделав такую процедуру невозможной.

Мы фактически с камня снимали почку поделился Александр Шваб

В итоге камень успешно удалили, при этом почка была сохранена. Орган сейчас функционирует, признаков воспаления нет.