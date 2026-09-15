Москва15 сен Вести.Спасенный в Ростове кот сфинкс по кличке Арчи обрел новый дом. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщила зоозащитница Елена Панова.

Ранее в Telegram-каналах появилась информация о татуировщике, который использовал животное в качестве тренировочной модели, а затем выбросил его на улицу.

К зоозащитнице сфинкс попал через третьи руки. Кот был в плохом состоянии — худой, изможденный. Тело животного было покрыто язвами, а на бедре имелась татуировка с логотипом магазина спортивного снаряжения.

По словам Елены Пановой, в настоящее время сфинкс пристроен в семью. Его хозяевами стала супружеская пара. Зоозащитница также отметила, что кот довольно быстро оправился.

Сейчас он уже хорошо ест, спит с хозяйкой в одной кровати, мурчит. Чувствует себя хорошо рассказала зоозащитница

Что касается татуировки на теле кота, она зажила и не требует лечения.

Ранее сообщалось о кошке, которая устроила потоп в квартире.