Мейн-кун запер хозяйку на балконе в Новосибирске

В Новосибирске кот запер хозяйку на балконе Мейн-кун запер хозяйку на балконе в Новосибирске

Москва13 сен Вести.В Новосибирске спасатели вызволили с балкона квартиры женщину, которую запер ее кот. Об этом рассказали в МКУ "Служба аварийно-спасательных работ" города.

Забавный инцидент произошел утром 13 сентября в жилом доме на улице Абаканская.

Женщина вышла на балкон подышать свежим воздухом. В этот момент за ее спиной раздалось тихое, но очень весомое "клац". Дверь захлопнулась... Женщина оказалась в настоящем балконном заточении говорится в сообщении

На помощь прибыли спасатели, которые сняли замок и вызволили хозяйку из заточения. Никто не пострадал.