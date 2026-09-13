Москва13 сенВести.В Новосибирске спасатели вызволили с балкона квартиры женщину, которую запер ее кот. Об этом рассказали в МКУ "Служба аварийно-спасательных работ" города.
Забавный инцидент произошел утром 13 сентября в жилом доме на улице Абаканская.
Женщина вышла на балкон подышать свежим воздухом. В этот момент за ее спиной раздалось тихое, но очень весомое "клац". Дверь захлопнулась... Женщина оказалась в настоящем балконном заточенииговорится в сообщении
На помощь прибыли спасатели, которые сняли замок и вызволили хозяйку из заточения. Никто не пострадал.