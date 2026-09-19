Москва19 сен Вести.В Скопине Рязанской области полицейские предотвратили конфликт двух женщин, который мог закончиться совершением тяжкого преступления, сообщили в пресс-службе региональной полиции в MAX.

За помощью к правоохранителям обратилась 62-летняя жительница Скопина. Она сообщила, что заперлась в квартире и боится выходить из-за того, что соседка по лестничной площадке угрожает убить ее отверткой.

Участковые установили, что к противоправным действиям причастна 50-летняя местная жительница и доставили ее в отдел полиции для разбирательства.

Как выяснилось в отделении, две женщины живут на одной лестничной площадке. При этом 50-летняя уверена, что ее 62-летняя соседка по лестничной площадке испытывает к ней неприязнь.

На днях в доме отключили свет из-за аварии. Когда 62-летняя женщина вышла на площадку проверить автоматические выключатели, в дверной глазок ее увидела 50-летняя соседка и посчитала, что проблемы с электричеством в квартире из-за нее.

Женщина схватила подвернувшуюся под руку отвертку, выбежала на лестничную площадку, указала соседке, что она виновата в аварии, а когда та попыталась оправдаться, пригрозила ее убить, если она не замолчит сказано в сообщении

Тогда потерпевшая убежала в квартиру и вызвала наряд полиции, который и нейтрализовал конфликт.

Теперь агрессивной соседке грозит до двух лет лишения свободы за угрозу убийством.