Москва16 октВести.Годовалого кота породы ориентал привезли на Мосветстанцию с жалобами на многократную рвоту.
После проведенной диагностики врачи установили, что в желудке животного находится большое количество инородных предметов. Об этом сообщает пресс-служба сети государственных ветклиник Москвы ГБУ "Мосветобъединение" в MAX.
Сложную операцию по их извлечению проводила хирургическая бригада во главе с ведущим ветврачом клиники.
Очередной "рекорд" по поеданию несъедобных предметов установил годовалый кот Румпель ... Из кишечника и желудка было извлечено 16 резинок для волоссказано в сообщении
В настоящее время Румпель находится дома и чувствует себя хорошо.