16 резинок для волос съел кот Румпель из Москвы и установил рекорд

Кот Румпель из Москвы установил рекорд по поеданию несъедобных предметов 16 резинок для волос съел кот Румпель из Москвы и установил рекорд

Москва16 окт Вести.Годовалого кота породы ориентал привезли на Мосветстанцию с жалобами на многократную рвоту.

После проведенной диагностики врачи установили, что в желудке животного находится большое количество инородных предметов. Об этом сообщает пресс-служба сети государственных ветклиник Москвы ГБУ "Мосветобъединение" в MAX.

Сложную операцию по их извлечению проводила хирургическая бригада во главе с ведущим ветврачом клиники.

Очередной "рекорд" по поеданию несъедобных предметов установил годовалый кот Румпель ... Из кишечника и желудка было извлечено 16 резинок для волос сказано в сообщении

В настоящее время Румпель находится дома и чувствует себя хорошо.