Брошенный в московском метро кот обрел новую семью Сотрудница метро Москвы забрала кота, брошенного на станции "Комсомольская"

Москва18 ноя Вести.Кот, оставленный в переноске на станции "Комсомольская" Сокольнической линии Московского метрополитена, обрел дом и семью, сообщила пресс-служба метро столицы в мессенджере МАХ.

Дом для питомца нашелся: его забрала сотрудница метро Анастасия Гусько. Она назвала нового любимца Тимофеем написали в пресс-службе

Кота оставили неизвестные. У него был ветеринарный паспорт, животное было привито и кастрировано. Сотрудники метрополитена тогда временно приютили кота и начали искать ему новых хозяев.