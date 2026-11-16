Московское метро ищет хозяина для кота, брошенного на станции "Комсомольская" В столичном метро спасли кота, брошенного на станции "Комсомольская

Москва16 ноя Вести.Сотрудники московского метро спасли кота, оставленного в переноске на станции метро "Комсомольская" Сокольнической линии, сейчас для питомца ищут нового хозяина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.

Неизвестные намеренно оставили котика в переноске и ушли. Так пушистый красавец оказался совсем один, без хозяев и привычного дома... У котика есть ветеринарный паспорт, он привит и кастрирован. Похоже, раньше о нем заботились, но теперь ему нужна новая семья говорится в сообщении

Отмечается, что кота приютил один из сотрудников метрополитена.