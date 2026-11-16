Москва16 нояВести.Сотрудники московского метро спасли кота, оставленного в переноске на станции метро "Комсомольская" Сокольнической линии, сейчас для питомца ищут нового хозяина. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Дептранса.
Неизвестные намеренно оставили котика в переноске и ушли. Так пушистый красавец оказался совсем один, без хозяев и привычного дома... У котика есть ветеринарный паспорт, он привит и кастрирован. Похоже, раньше о нем заботились, но теперь ему нужна новая семьяговорится в сообщении
Отмечается, что кота приютил один из сотрудников метрополитена.