В Москве спасли кошку, застрявшую в электрощитке Застрявшую в электрощитке кошку спасли в Москве

Москва5 ноя Вести.В Москве спасли кошку, застрявшую в электрощитке на девятом этаже высотки. Животное не пострадало, сеть не повреждена. Об этом сообщает канал общественного поисково-спасательного отряда "СпасРезерв".

Инцидент произошел 4 ноября, в среду.

В электрощиток, который установлен на лестничной клетке 9-го этажа 16-этажного дома, забралась кошка. Спряталась она надежно, но в итоге застряла. Жильцы вызвали спасателей и электрика. Совместными усилиями двух служб кошка была извлечена из плена. Благодаря осторожным действиям спасателей и электрика кошка не пострадала, ремонт электросети не требуется говорится в сообщении ПСО в мессенджере МАХ

Спустя короткое время нашлась хозяйка кошки. Женщина рассказала, что ненадолго отвлеклась, и ее любимица Элис выбежала из квартиры.