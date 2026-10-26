Mash: под окнами ЖК в Москве нашли сервала, которого выбросили с 8 этажа

Mash: погибшего сервала за 1,5 млн нашли под окнами элитного ЖК "Серебряный бор" Mash: под окнами ЖК в Москве нашли сервала, которого выбросили с 8 этажа

Москва26 окт Вести.Дикую кошку, запрещенную к содержанию в квартире, нашли под окнами элитного ЖК на северо-западе Москвы.

Как сообщает Mash, зверя выбросили из окна 8 этажа элитного ЖК "Серебряный бор".

Сервал погиб после падения с 8 этажа сказано в сообщении

По данным канала, зверька нашли под окнами многоэтажки около часа дня 26 октября и до сих пор хозяин животного не объявился. Спасти животное не удалось.

Стоимость котенка кустарниковой африканской кошки достигает 1,5 млн рублей. С 1 сентября 2025-го за содержание такого экзотического питомца грозит штраф до 3 тысяч рублей.