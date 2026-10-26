Москва26 октВести.Дикую кошку, запрещенную к содержанию в квартире, нашли под окнами элитного ЖК на северо-западе Москвы.
Как сообщает Mash, зверя выбросили из окна 8 этажа элитного ЖК "Серебряный бор".
Сервал погиб после падения с 8 этажасказано в сообщении
По данным канала, зверька нашли под окнами многоэтажки около часа дня 26 октября и до сих пор хозяин животного не объявился. Спасти животное не удалось.
Стоимость котенка кустарниковой африканской кошки достигает 1,5 млн рублей. С 1 сентября 2025-го за содержание такого экзотического питомца грозит штраф до 3 тысяч рублей.